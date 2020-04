Ebserh tem vagas para profissionais de saúde, arquitetura e engenharia em Salvador

Com vagas previstas para atuação no Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES-UFBA) e na Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), lançou hoje em caráter de emergência, um edital para contratação temporária de até 6 mil profissionais.

Foram autorizadas aproximadamente 900 vagas para médicos (nas especialidades de medicina de emergência, anestesiologia, clínica médica e medicina intensiva), 1,4 mil enfermeiros (incluindo as especialidades de terapia intensiva e de urgência e emergência), 3 mil técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico) e arquitetos, necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados pelo vírus.

O edital não informa, no entanto, o número de vagas na Bahia, porém a contratação é válida para o período inicial de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário, tendo como prazo máximo 02 (dois) anos. O processo seletivo tem como objetivo trazer mais profissionais para atuarem no enfrentamento à pandemia e repor as vagas de trabalhadores que eventualmente precisem se ausentar por suspeita de contaminação da doença.

Cadastro é gratuito

O prazo de inscrições termina na segunda-feira (06) às 22h e o cadastro pode ser feito na página do Instituto OACP. O resultado da seleção e homologação tem previsão para ser divulgado no dia 8 deste mês (quarta-feira). Não há cobrança de taxas de inscrição para participar do processo. Também não haverá prova presencial. Os critérios de avaliação e aprovação do presente Processo Seletivo Emergencial acontecerá mediante Avaliação de Títulos e Experiência Profissional.

“A possibilidade de antecipar os concursos em andamento foi amplamente estudada, mas trâmites e prazos legais precisam ser cumpridos, o que impossibilitou a antecipação de etapas. Ainda que o processo esteja sendo movido pela urgência, temos tido a necessária preocupação com a transparência”, disse o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa.

A instituição administra 40 hospitais universitários pelo país. Para participar, acesse a página do concurso, informe dados pessoais, baixe os documentos obrigatórios e escolha o hospital de preferência, caso seja convocado. Os salários variam de R$ R$ 3.255,32 (técnico de enfermagem) a R$ R$ 8.647,57 (médico). Profissionais da área de engenharia e arquitetura a remuneração de até R$ 10.350,45. A carga horária semanal também varia de acordo com o cargo: 24h (médicos) a 40h (engenheiro e arquiteto). Para mais informações sobre o certame acesse aqui o edital completo.