Economia da Bahia está 8% menor do que em 2014, diz índice do Itaú

O nível da economia baiana está mais de 8 pontos porcentuais abaixo do exibido em 2014. A informação é do índice Itaú para a atividade econômica – que reúne empregos formais, comércio, indústria e agricultura, e foi divulgado neste domingo pelo Jornal estado de São Paulo. Os dados vão até março de 2019 e, portanto, já incluem a recente retomada da economia.

Ao redor do país, porém, o desempenho econômico não foi uniforme. O Centro-Oeste e o Sul tiveram melhor desempenho. A indústria foi o indicador com a pior performance nesses anos e isso afetou o Estado de São Paulo, mas também afetou a Bahia cuja estrutura do PIB tem cerca de 25% vinculado à atividade. Em todo o Brasil, segundo o levantamento do Itaú, a economia está pouco mais de 4 pontos porcentuais abaixo do nível que exibia cinco anos atrás.