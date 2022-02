Ed Motta detona Raul Seixas: 'Ruim pra c... musicalmente'; assista

Ed Motta vem tentando, cada vez mais, emplacar nas redes sociais. Não são raras as lives que faz para o público no YouTube e em outras redes sociais. Numa das mais recentes, soltou os cachorros contra o músico baiano Raul Seixas, a quem dedicou uma série de adjetivos e ofensas, que iam desde falha de caráter terrível até desqualificado de tudo. Veja no vídeo abaixo.

"Eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas, que era uma puta d'uma merda, ruim pra caralho musicalmente, ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara era um idiota", afirmou.

O perfil administrado pela família de Raul Seixas no Instagram não se manifestou oficialmente, mas repostou declarações como formas de indireta: 'Raulzito é verdade, não 'é de mentira'. É a mosca zumbizando nos ouvidos do recalcados', dizia a publicação.

(Foto: Reprodução)

Leia abaixo a declaração completa feita por Ed Motta:

"Raul Seixas tem uma falha de caráter terrível na vida dele: ele foi funcionário de gravadora, ou seja, ele trabalhou contra os colegas. Então fuck! Eu não tenho medo nenhum de falar contra Raul Seixas, que era uma puta d'uma merda, ruim pra caralho musicalmente, ruim pra caralho de tudo. Quem fazia o que ele tinha de mais brilhante, que era o texto, era o Paulo Coelho. Então esse cara era um idiota, bicho. Era um funcionariozinho de gravadora, cara, gravando uns discos de merda, bicho, entendeu? E nego vem: 'canta Raul'. Que porra, que que é isso, bicho? Um cara desqualificado de tudo, porra.

E ainda um sujeito que trabalhou contra os colegas. Gente que trabalhou em gravadora. Peraí, meu irmão [risos]. Um músico, um musiquiinho que trabalhou em gravadora? Porra, bicho, bando de bandido, nêgo que trabalhou para advogar contra os colegas. Vocês não sabem disso, né? Mas esse cara trabalhou em gravadora, meu irmão, foi funcionário da CBS. O 'rock and roll' Raul Seixas, foi funcionário da CBS/Sony".