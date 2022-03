Ed Motta pede desculpas por ter xingado Raul Seixas: ‘Tristeza e vergonha’

Após fazer duras críticas às músicas e ao trabalho de Raul Seixas, Ed Motta veio a público nesta terça-feira (8) para pedir desculpas. Por meio de um vídeo publicado no YouTube, ele reconheceu que extrapolou os limites.

“Eu fiz uma live de sete horas de duração aqui no YouTube, inicialmente uma brincadeira… as pessoas pensam que eu estou ali falando sério: ‘faça isso, não coma picanha, não coma pizza com borda de catupiry’. É claro que isso é cheio de ironias. É cheio de ironias com coisas que eu posso achar engraçado e vocês talvez não. Mas o que eu venho aqui falar é que nessa live de sete horas, eu falei sobre diversas coisas. Sete horas não são sete minutos”, começou Motta.

“No mesmo dia que eu terminei a live, assistindo, eu falei: ‘caramba, o que eu falei do Raul Seixas ali vai dar problema, vai gerar chateação’. E não deu outra. Eu falo isso por uma coisa muito simples, eu fiquei triste de verdade, triste mesmo. Eu não estou em busca de mais likes, mais seguidores, mais quantidade de shows, vender mais discos… Nunca estive em busca disso. Se eu estivesse em busca disso, eu faria uma música que iria para essa direção”, continuou.

“Eu fiquei muito decepcionado comigo, não com as minhas opiniões em si a cerca de como funciona o mercado de música. Eu estou dentro do mercado de música. A parte do funcionamento do mercado, eu tenho uma crítica clara sobre ela e ela engloba sim quem trabalha dentro de uma gravadora. Peço perdão pela forma agressiva e grosseira que falei do Raul Seixas. Eu posso ter uma opinião sobre ele, posso ter uma crítica sobre ele pelo fato de ele ter sido produtor de discos. Eu tenho críticas a quem é produtor de discos, eu tenho direito a isso. O motivo (de pedir perdão) não é porque os fãs gritaram… O motivo aqui é vergonha, é tristeza”.

“Eu fiquei triste com duas coisas muito importantes. Antes de ler o depoimento da filha do Raul Seixas, que foi a cajadada final de tristeza e de vergonha… Você não imagina… Eu dentro da minha estupidez e inocência e sinceridade… Eu peço perdão a você e toda a família do Raul Seixas pela forma como eu falei desse artista que eu conheci uma vez pessoalmente em uma situação totalmente adversa. Não tenho nada contra a pessoa dele, nada. O que eu falei é uma outra coisa que eu estou errado em abrir o microfone aqui e esbravejar pro planeta”, finalizou.