Edição 2019 da Casacor Bahia acontecerá no Horto Florestal

A edição 2019 da CasaCor será no Horto Florestal. O evento acontecerá entre 1º de outubro a 15 de novembro. O tema deste ano é pautado em três pilares: sustentabilidade, tecnologia e afeto. O mote trata do lar como um universo, que pode gerar mudanças positivas no mundo.

O Master Plan, assinado por David Bastos, vai ser apresentado na noite da próxima terça-feira (9), em evento para convidados no Hotel Fasano, na Praça Castro Alves.

A mostra de arquitetura, design e paisagismo está, na Bahia, sob a direção de Carlos Amorim, executivo da área de cultura, arte e meio ambiente.

Além de arquitetos, empresários, patrocinadores e jornalistas, a presidente da CasaCor Lívia Pedreira, o diretor de relacionamento e conteúdo, Pedro Ariel, e a diretora de franquias, Graziela de Caroli, virão de São Paulo para o lançamento da mostra em Salvador.