Edição do CORREIO de quarta (31) presenteará leitor com álbum da Copa 2022

Para quem já está de olho no álbum da Copa do Mundo, mas ainda não garantiu um exemplar, a edição do CORREIO da próxima quarta-feira (31) será vendida com uma promoção, em que os interessados poderão levar o jornal e receber gratuitamente um álbum para chamar de seu. Para os assinantes, o produto será entregue em casa.O jornal com o álbum anexado será vendido em todos os pontos de vendas, por R$ 1,75.

Além do caderno mais desejado pelos amantes do futebol nos períodos do mundial, o encarte será acompanhado por seis figurinhas. Ao todo, são 70 páginas com espaço para guardar 670 figurinhas com as fotos dos jogadores - Cada uma das 32 equipes classificadas para o torneio é representada por 18 jogadores -, escudos e mascotes das seleções e as imagens dos estádios onde as partidas da Copa 2022 vão acontecer.

“O álbum esgotou em muitos lugares desde o lançamento, trouxemos isso para uma de nossas edições para garantir ao leitor um produto que é febre no momento”, disse Mara Salmeron , gerente de Mercado Leitor do CORREIO.

O assinante do jornal receberá o produto em casa, junto com a edição do CORREIO de quarta-feira (31). Não será necessário ligar para a central de atendimento ao assinante solicitando o brinde. A promoção é válida só no dia da ação.