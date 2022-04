Edição do CORREIO desta quinta (14) acompanha copo especial da Páscoa

Para animar a criançada e presentear alguém especial, ou até mesmo para você que curte copos personalizados, a edição do CORREIO desta quinta-feira (14) será vendida junto com um copo temático da Páscoa.

Jornal + Copo Páscoa serão vendidos por R$ 4,00 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). A Gerente de Mercado Leitor do CORREIO, Mara Salmeron, explica que a ação acontece na quinta (14) e não nas sextas, como de costume, para que o baiano adquira o brinde antes do feriado.

Mara também ressalta que dessa vez o copo da ação é diferente. "A estampa cobre todo o copo, nunca fizemos dessa forma. Ele é todo colorido e traz uma brincadeira para entreter as crianças. Os pequenos leitores serão incentivados a achar os ovos escondidos pelo Coelhinho no copo", detalha a gerente, que ainda deu dicas de como presentear alguém com o brinde: "A pessoa pode colocar vários ovinhos no copo para presentear. Além do chocolate, a pessoa também fica com o copo", finaliza.

Os assinantes podem ligar para a central de atendimento pedindo o copo no dia 14, através do número (71) 3480-9140, que serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega é feita para o assinante apenas na capital.

Serão vendidos 10.500 exemplares com brindes. A edição avulsa do Jornal CORREIO será vendida por R$ 1,75.

Divulgação/CORREIO