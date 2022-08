Edição do CORREIO desta sexta (12) terá caneca especial para o Dia dos Pais

Ainda não sabe como presentear o paizão no próximo domingo (14)? Que tal uma caneca personalizada? Na sexta-feira (12), a edição do jornal CORREIO será vendida junto com uma caneca especial para o Dia dos Pais. Serão 11 mil exemplares e até os papais de pets poderão ser presenteados.

O jornal e a caneca do Dia dos Pais serão vendidos por R$4,00 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). A caneca tem capacidade de 430 ml e é sustentável, sendo 100% recicláveis, além de BPA free e inquebráveis. "É uma edição que esperamos vender todo o estoque, já que o pessoal tem pedido muito o estilo caneca, por isso apostamos que vai ser um sucesso", disse Quivia Torres, supervisora de vendas do CORREIO.

"O dia dos Pais é sem dúvidas uma das datas que apostamos muito pela sua importância e esse ano resolvemos abraçar um público que vem ganhando muito espaço que são os pais de pet. Serão três estampas para cada tipo de pai. Aguardamos mais um recorde de vendas pois essa data tem um toque especial", acrescentou a supervisora.

O assinante pode ligar para central de atendimento solicitando a caneca no dia 12/08 através do número (71) 3480-9140, serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato somente por telefone. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega acontece para os assinantes apenas na capital.

Serão três canecas nas cores branca, laranja e azul. Cada uma possui uma frase distinta: "Papai, eu não nasci de você, mas nasci para você. Eu te amo", "Papai, eu te amo muito, mesmo cansado e com sono" e "Paizão, para o mundo você é apenas um pai, para mim você é o mundo. Te amo".

O jornal também será vendido sem copo por R$1,75.