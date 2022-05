Edição do CORREIO desta sexta (6) terá copo especial do Dia das Mães

Para não deixar o Dia das Mães passar em branco, a edição do CORREIO desta sexta-feira (6) será vendida junto com um copo temático e personalizado.

O combo do jornal com o copo será vendido por R$ 4 em todos os pontos de vendas, exceto grandes redes (supermercados). Ao todo, serão pouco mais de 10 mil brindes espalhados por toda a cidade.

Há duas opções de copo, ambos com capacidade de 550 ml. Um na cor rosa, com a frase "Mainha Minha Parceira" cercada por ilustrações de corações, flores e estrelas, e outro na cor laranja, com os dizeres "Mãe Coruja" e a ilustração de duas corujinhas cercada de corações.

A analista de vendas e marketing do CORREIO, Caroline Coutinho, explica que a campanha tem, como objetivo, valorizar a figura materna. "O Dia das Mães é uma das datas que nunca deixamos de fora das nossas ações, pois sabemos da sua importância e o quanto os leitores aguardam a oportunidade para presentear ou incrementar os presentes das suas “mainhas”. Este ano pensamos em fazer mais uma homenagem especial a todas as mães, por isso a ideia de trazer duas opções de estampas com características da maioria delas que é a parceria e cuidado. Já aguardamos mais uma edição de sucesso, pois essa data tem um apelo emocional muito forte", explica.

Haverá também edição avulsa do Jornal CORREIO, sem o copo, vendida por R$ 1,75. Os assinantes do CORREIO que moram em Salvador e também quiserem receber o copo em casa, devem ligar para central de atendimento na sexta-feira, através do número (71) 3480-9140. Serão contemplados os primeiros 100 que entrarem em contato, somente por telefone. A promoção é válida enquanto durar o estoque.