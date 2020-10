Edição do CORREIO presenteia criançada com copo e esgota nas bancas em duas horas

A edição desta sexta-feira (9) do CORREIO esgotou nas bancas em duas horas, assim como os 12 mil copos de acrílico que vieram com um jogo caça-palavras e canudinho, distribuídos com o jornal para presentear a criançada pelo Dia das Crianças, comemorado na segunda-feira (12). A gerente de mercado-leitor do CORREIO, Mara Salmeron, festejou a ação.

"Os exemplares e copinhos esgotaram em duas horas. As bancas abrem às 6h30 e às 8h30 já não tinha mais. Não deu pra quem quis. Muitos clientes dos próprios pontos, inclusive, pediram para reservar. Mesmo a gente aumentando a tiragem, esgotou", conta.

CORREIO esgotou em duas horas nos pontos de venda (Fotos de Divulgação)

Na oferta promocional de Dia das Crianças do CORREIO, o jornal impresso com o copinho saiu pelo preço total de R$ 2. Os copinhos estavam disponíveis em três cores alegres: roxo, verde e laranja. A ação, uma forma legal e acessível de presentear os pequenos, busca associar o universo lúdico à importância da informação. Com o caça-palavras, a criançada pode ainda exercitar a curiosidade.

“Como em todas as outras campanhas, pensamos sempre com muito carinho em tudo para agradar ao leitor. Essa foi ainda mais especial, pois foi direcionada ao nosso público infantil. Juntamos informação com diversão, além da própria utilidade do copo para eles. Com o copinho, o momento de tomar um suco ou água vai virar diversão", completa Mara.

Na edição única do fim de semana, que circula entre sábado (10) e domingo (11), a galerinha vai poder conferir o gabarito do caça-palavras. Já na edição do feriado, na segunda-feira (12), haverá uma página inteira para colorir. A versão impressa do CORREIO chega aos pontos de venda do estado às 6h30.