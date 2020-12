‘Edição Especial do Tempero’ reúne restaurantes de Salvador e Litoral Norte

A ‘Edição Especial 2020 do Tempero’, festival gastronômico que celebra propostas com combinações e texturas, a partir de pratos assinados por cozinheiros e chefs de cozinha, já começou e vai até o dia 20 de dezembro. Neste ano, o festival reúne 51 restaurantes participantes, dos destinos turísticos de Salvador e Litoral Norte, como Praia do Forte. Desta vez, com tema livre, os estabelecimentos apresentam diversos pratos, valorizando os produtos locais, aproximando os estabelecimentos dos pequenos produtores.



Através do site do evento, é possível ver os restaurantes participantes e ficar por dentro de todas as informações de cada estabelecimento, além de fazer seus próprios pedidos diretamente com cada restaurante escolhido. A ideia do festival é que cada um faça o seu roteiro e experimente muitas delícias.Também possível seguir o festival pelas redes sociais (Instagram e Facebook) @oficialtempero

Por conta da pandemia, todos os estabelecimentos que fazem parte do evento, estão cumprindo todos os protocolos de segurança exigidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O público pode escolher a melhor forma de pedir os pratos. Alguns restaurantes terão serviço Delivery, Take Away (onde o cliente retira o pedido no local) e ou reservas.

Confira os restaurantes que participam do festival

Confira os Restaurantes de Praia do Forte – 7 Pizzas; Aloha Roll´s – Internacional Food; Apimentando o Sabor; Café do Forte; Casa da Nati; Donana; Farol Restaurante & Bar; It´s Rock Sport; Pizza di Roma; Risoteria; Sabor da Vila; Tango Café; Taverna Paradiso; Terra Brasil; Varanda do Sobrado; Vila Gourmet do Via dos Corais; Vinnopizza e Xicas Bistrô.



Confira os Restaurantes do Litoral Norte - 7 Express Gastronomia, em Açuzinho; Alecrim, em Itacimirim; Polomar, após a Praia do Forte; Tapiocaria Beiju com Tudo Dentro, em Arembepe; Varandas, em Guarajuba; Terroir do Axé Rertaurante, em Lagoa de Aruá.



Confira os Restaurantes de Salvador

Uma boa dica é fazer o tour sugerido pelo festival. Entre os bairros de Stella Maris até o Centro Histórico, uma rota gastronômica para escolher e saborear. Começando pela Praia de Stella Maris, no Lôro, e seguindo para a Pituba, com o Bella Bistrot, e na Avenida Tancredo Neves, o Restaurante Escola Senac Casa do Comércio. No Caminho das Árvores, o italiano Bella Napoli. Da Pituba, a rota migra para os bairros de Brotas, com o Donana e no Cabula, o Paraíso Tropical. Mas se a vibe for o Rio Vermelho, vale apostar nos restaurantes Blue Praia Bar, Bottino, Casa de Tereza, Casarão do Mercure, De Além Mar, La Taperia, Pasta em Casa, Portuguesa Maluca, Varanda Gourmet, Vini Figueira Gastronomia e Solar.

Do Rio Vermelho, em direção ao bairro do Chame-Chame, têm o Carvão, depois, no Jardim Apipema, Casa Lisboa, e na Barra, Lucius Restaurante. Chegando no Campo Grande, a opção é o Genaro de Carvalho, do Wish Hotel da Bahia. Logo adiante, no 2 de Julho, Chez Bernard. Soho e Lafayette, na Bahia Marina, e na Avenida Contorno, no Comércio, o Amado. Para finalizar a experiência, no Pelourinho, Cuco Bistrô e o Restaurante Senac Escola Pelourinho.



Espaguette com camarão - Terra Brssil (Divulgação) Atum Demi Cuit / Amado (Divulgaçao) Lagosta grelhada, com risoto perfumado por manteiga de trufas / Lafayette (Divulgação) Vieiras 4 peças, com foie gras maçaricado e ovas massago / Soho (Divulgação) Arroz d' Hauçá/ Blue Praia Bar (Divulgação)