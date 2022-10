Edifício Oceania vai ganhar espaço de eventos com vista para o Farol da Barra

O famoso Edifício Oceania, em frente ao Farol da Barra, em Salvador, irá ganhar um espaço de eventos. Trata-se do Oceania Prime, que possui uma área total de mais de 1.700m2. O local vai contar com estrutura de alto padrão, além de ambientes exclusivos para os noivos. A Ferraz Sá Engenharia e Arquitetura é a empresa responsável pela obra.



“É um grande desafio transformar o local, pois a obra é complexa tecnicamente com uma grande interdisciplinaridade. Nesse momento, estamos na fase inicial de demolição”, nos disse Thiago Sá, CEO da Ferraz Sá.



O Oceania Prime, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, terá capacidade para eventos com até 450 pessoas e a inauguração está prevista para maio de 2023.

As informações foram originalmente publicadas no portal Alô Alô Bahia.