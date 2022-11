Edir Macedo fala em perdão e diz que Lula eleito foi vontade de Deus: 'Bola pra frente'

O bispo Ediar Macedo, um dos líderes evangélicos que fez oposição à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que agora a posição correta é a de "bola pra frente".

"Não podemos ficar com mágoa, porque é isso que o diabo quer", diz o fundador da Igreja Universal do Reino de Deus. "O diabo quer acabar com sua fé, com seu relacionamento com Deus por causa de Lula ou dos políticos. Não dá, não dá, minha filha, bola pra frente, vamos olhar pra frente", defende.

As afirmações foram feitas em uma live do bispo nas redes sociais. Ele disse que orou para Jair Bolsonaro (PL) ser eleito, mas avaliou que a vontade divina foi a eleição de Lula, "supostamente". "Eu orei, ‘ó, Deus, quero que Bolsonaro ganhe’. Mas seja feita Vossa vontade, sobretudo, porque o Senhor é quem manda."

Ele disse ainda que o perdão é importante, lembrando que esse é ensinamento de Jesus Cristo. É preciso perdoar até alguém que lhe feriu. "Mas como? Orando pela pessoa que nos fez mal", afirmou.

Macedo citou diretamente Lula."Todo mundo ouve ela gritar, ‘eu perdoo você, Lula, que fez tanto mal para o Brasil, que fez o que fez’". Ele disse que sabe que existem muitas pessoas, especialmente cristãs, que estão magoadas com Lula. "Ora, minha amiga e meu caro amigo, vamos colocar a cabeça no lugar, nós fizemos as nossas escolhas. Ei, e a escolha foi da maioria, obviamente, que votou", disse. "Sua fé não vai valer de nada se você não perdoar".