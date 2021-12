Edital de concessão do Palácio Rio Branco é publicado

Agora é oficial, o Palácio Branco será cedido à iniciativa privada para ser transformado em hotel de alto luxo em janeiro do próximo ano. O edital de licitação foi publicado no Diário Oficial deste sábado (18) e as informações detalhadas serão disponibilizadas no site da Secretaria Estadual de Turismo nesta segunda-feira (20).

De acordo com a publicação, o prazo para divulgação do vencedor é dia 19 de janeiro de 2022, às 9h. Segundo o edital, o edifício-sede do palácio, que já foi residência de diversos governadores do estado, a concessão onerosa de uso do edifício é exclusiva para instalação e administração de empreendimento hoteleiro de categoria superior.

O edital de licitação autoriza também a realização de serviços complementares precedidas de obras e ações de reforma, restauração, requalificação de uso (retrofit).

A publicação diz ainda que a concessão permite ao vencedor a posterior conservação e manutenção durante o prazo estabelecido pelo contrato, além de alienação de área contígua ao imóvel, declarado como de utilidade pública pelo Governo da Bahia, conforme decreto publicado em outubro passado. Ainda segundo o edital, a concessão contribuirá para o processo de reurbanização do Centro Histórico de Salvador.

Informações importantes como duração do contrato e valor a ser pago pelo vencedor da licitação aos cofres públicos, ainda não foram divulgados. Vale lembrar que no mês passado, o grupo português Vila Galé, foi o primeiro da iniciativa privada a manifestar interesse pelo imóvel, a ponto de desenvolver um estudo de viabilidade técnica e econômica em parceria com o governo do Estado.

Este trabalho conjunto, conforme declarou o presidente do grupo lusitano no mês passado durante a festa de comemoração dos 20 anos de operação na rede no Brasil, realizada em Fortaleza, seria um dos pontos favoráveis a vitória deles neste processo licitatório.