Edital para gerir novo Centro de Convenções será lançado esta semana

As empresas interessadas em administrar o novo Centro de Convenções de Salvador devem ficar atentas. A prefeitura vai lançar o edital para a concessão ainda esta semana, e quem vencer o processo vai cuidar do espaço, que está sendo construído na Boca do Rio, pelos próximos 25 anos.

O local foi vistoriado pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e uma comitiva de vereadores, na tarde desta terça-feira (14). Cerca de 40% da obra está concluída. A expectativa é que o equipamento seja entregue até o final de 2019, mas a construção será finalizada antes.

“São cerca de R$ 120 milhões de recursos dos cofres da prefeitura. Essa obra é muito importante porque vai ativar o turismo de eventos e de negócios em nossa cidade. Nossa expectativa é que em outubro ela esteja concluída para que o novo Centro de Convenções seja entregue em novembro”, afirmou.

O espaço será administrado por uma empresa privada, escolhida através do edital e definida até julho. Quem vencer o processo terá que investir R$ 14 milhões no equipamento em serviços como a instalação das divisórias das salas, mobiliário, sistema interno de TV e sonorização, paisagismo e comunicação visual.

Outorga

O secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Cláudio Tinoco, também acompanhou a vistoria e contou que a empresa que vencer a concessão terá que pagar R$ 10 milhões de outorga para a prefeitura.

“Deste total, R$ 5 milhões terão que ser pagos de imediato, na assinatura do contrato, e outros R$ 5 milhões quando completar seis meses de concessão. Além de disso, serão cobrados 5% sobre a receita bruta a partir do sexto ano”, explicou.

A prefeitura está partindo de R$ 10 milhões, mas vai vencer a concessão a empresa que apresentar o maior valor de outorga. O vice-prefeito chegou ao canteiro de obras em um ônibus com alguns vereadores e afirmou que a participação do Legislativo é fundamental para o desenvolvimento da economia da cidade.

Já o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior (SD), afirmou que alguns vereadores já estiveram no local antes, mas que essa foi a primeira vistoria coletiva dos parlamentares, e garantiu que o acompanhamento da obra será semanal.

“Os vereadores representam a população e são fiscais do Executivo. Estamos felizes em estar com a prefeitura de Salvador acompanhando esse processo. Estaremos aqui semanalmente acompanhando a evolução dessas obras. Salvador decresceu no ranking das grandes capitais em relação a realização de grandes eventos e um equipamento como esse será um atrativo de extrema importância para a economia da cidade”, afirmou.

Eventos

As instalações do novo Centro de Convenções terão o formato de uma pomba, símbolo da bandeira de Salvador. São 37 mil m² de terreno construído em uma área de pouco mais de 103 mil m². Ele será a terceira maior estrutura municipal do tipo no país e terá capacidade para receber 14 mil pessoas simultaneamente em congressos e convenções.

Pelo menos três grandes eventos já estão agendados para acontecer no espaço, a partir de 2020: Congresso Nacional de Hotéis (Conotel), em maio de 2020, Congresso Brasileiro de Mastologia (2021), e o 7º Congresso Mundial de Trauma (2024).

A comitiva entrou no prédio e percorreu os espaços, muitos ainda com chão de barro. Bruno Reis informou que a prefeitura vai requalificar também o entorno do Centro, destacou a importância dos vereadores na aprovação de matérias relevantes da cidade e brincou: “espero que São Pedro nos ajude”.

O vice-prefeito ficará interinamente no comando da prefeitura na manhã desta quarta-feira (15), após viagem do prefeito ACM Neto para participar da Conferência Brasil Fórum UK, que será realizada em Londres. Interdisciplinar, o evento foi criado por estudantes brasileiros e pesquisadores ingleses para debater os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais do país. Na segunda (20), ACM Neto reassume o cargo.

O CORREIO tentou contato com a Secretaria de Turismo (Setur) para saber as condições do antigo Centro de Convenções, no Stiep, mas não obteve retorno. O espaço foi desativado em 2015.