Edital voltado para mulheres vai contemplar cada ideia inovadora com até R$ 80 mil

“Vamos empreender, vamos inovar e vamos fazer ciência”. O discurso da pesquisadora Carolina de Souza, que está à frente da startup Superbugs, é um convite direcionado para que as mulheres se inscrevam no Edital Inventiva, da Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (Fapesb), em parceria com as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Política para as Mulheres (SPM). A ação, que vai contemplar cada ideia inovadora aprovada no edital com até R$ 80 mil, é voltado para mulheres, independente da área de conhecimento ou atuação.

Carolina faz parte de um grupo, que assim como outras pesquisadoras como Silmara Carvalho e Natasha Lopes, tiveram seus trabalhos contemplados em editais anteriores. “Através do apoio da Fapesb é possível levarmos o que é produzido no ambiente acadêmico para toda a sociedade”, declarou Natasha, da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), uma das selecionadas no Programa Centelha Bahia 2019.

Para Silmara, editais como o Inventiva são fundamentais para que as mulheres ocupem seus espaços em projetos de pesquisa e empreendedorismo. “Incentivo todas as mulheres a buscarem oportunidades como essa, pois foi o edital Centelha Bahia que nos impulsionou para avançarmos com nosso trabalho de inovação tecnológica”.

O diretor de Inovação da Fapesb, Handerson Leite, explica como funciona o edital Inventiva. “Em ocasiões anteriores, a Fundação já havia lançado oportunidades voltadas para mulheres cientistas. Agora, nossa chamada foi ampliada para mulheres, não somente cientistas, mas também artesãs, empreendedoras, dona de casa, entre outras, que tenham uma ideia inovadora, independente da área de atuação. O Inventiva vai conceder R$ 60 mil em recursos financeiros para o desenvolvimento de cada projeto, mais R$ 20 mil em bolsas para que essas mulheres possam se dedicar integralmente às suas ideias durante o período de desenvolvimento”.

Além de apoiar com recurso financeiro, a Fapesb também acompanhará as mulheres inscritas durante o processo de seleção, com o intuito de auxiliá-las no desenvolvimento de seus projetos. Para isso, serão disponibilizados vídeos, recursos e orientações, a fim de estruturar melhor as ideias, para que possam alcançar o sucesso nos trabalhos propostos. Para as interessadas em realizar a inscrição no Inventiva, o edital está disponível na aba editais no site da Fapesb. A Fundação promove ainda, na próxima quarta-feira (16), às 15h, com transmissão pelo canal do YouTube Secti Bahia, um Workshop para tirar dúvidas e auxiliar no processo de inscrição.