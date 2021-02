Editora baiana vai reunir nomes da literatura sul-americana em feira literária virtual

(Divulgação)

O ganês Ousman Umar participa da feira da Solisluna

Um time de escritores do Brasil e de outros países da América do Sul participa, entre os dias 24 e 27 de março, da Festa Literária Internacional VivaLivro - Literatura como Acolhimento. O evento, cuja programação será online, é uma iniciativa da editora baiana Solisluna e vai contar com a participação de convidados estrangeiros como o a escritora peruana Issa Watanabe, a chilena Sara Bertrand, vencedora do New Horizons Award Raggazi Bologna (2017), o equatoriano Alberto Acosta; o escritor e ilustrador argentino radicado na Espanha, Gusti; e o ganês Ousman Umar, um dos nomes mais representativos da atual literatura africana.

(Divulgação)

Escritora peruana Issa Watanabe

Dupla curadoria

A curadoria da Festa Literária Internacional VivaLivro é de Valéria Pergentino, sócia-fundadora da Solisluna, em parceria com Dolores Prades, do Instituto Emília, parceiro do evento. Durante os quatro dias do evento, o público terá acesso a debates, mesas, oficinas, concurso literário, contação de histórias e feira de livros temáticos.

(Foto:GB Souza/Divulgação)

Marcelo Reis avança na área de gastronomia

Novos caminhos

O empresário Marcelo Reis (La Pasta Gialla e Acqua & Farina) está ampliando sua atuação no ramo de alimentação. O paulista acaba de assumir a representação local da Prc Alimentação, que atua no setor de Refeições Hospitalares no Rio de Janeiro e São Paulo. Em Salvador, a empresa passou a atender a Fundação Baiana de Cardiologia e participará do processo de expansão da marca em território nacional.

Mais uma

Ainda na área de gastronomia, Marcelo Reis prepara mais uma novidade, a abertura do La Bottega Wine Bar, que ocupará o terraço da Villa San Luigi, na Rua Amazonas, na Pituba. O negócio será tocado por ele, em parceria com Gabriel Carvalho e o chef Neto Perna.

(Divulgação)

Escritor baiano Itamar Vieira Junior

Fusão de linguagens

O Festival SSA Adapta.LAB vai reunir, entre os dias 16 e 21 de março, um grupo de autores e cineastas numa série de lançamentos de livros, workshops, palestras, conversas com autores e rodada de negócios através de sua plataforma digital. O festival, focado no mercado de adaptação literária para as mais diversas linguagens, terá a participação de grandes nomes das letras como os premiados autores Itamar Vieira Júnior (Prêmio Jabuti, 2020) e Milton Hatoum (Prêmio Jabuti por três anos), além de cineastas como Cecília Amado, Orlando Senna e Sérgio Machado.

Letras maiúsculas

E por falar no escritor Itamar Vieira Júnior, que está bombando no Brasil e em Portugal com seu “estourado” livro Torto Arado, o baiano vai assinar uma coluna mensal na Folha de São Paulo. A entrada do premiado autor no cast de colunistas do jornal é uma das muitas novidades que vem por aí para celebrar os 100 anos do veículo de comunicação da família Frias.

(Foto:Flavia Cirne/Divulgação)

Artista visual Zuarte estreia na literatura

Da rua pra internet

Depois de integrar o projeto RUA – Roteiro Urbano de Arte, com um trabalho em homenagem ao artista Reinaldo Eckenberg, e ver suas obras expostas na Praça da Inglaterra, no Comércio, Zuarte Jr. começa 2021 estreando em nova linguagem artística. O baiano lança, no dia 10 de março, o livro de poemas Vestidinho de Vastidão. Com 150 páginas em formato PDF, o ebook traz ilustrações do próprio autor e prefácio de Bené Fonteles.

(Foto:Ricardo Prado/Divulgação)

Dayane Sena é um das cinco professoras do Afroformação

Cinema de inclusão

Estão abertas as inscrições para o Afroformação, curso gratuito e on-line de formação fundamental em produção audiovisual para pessoas negras. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de março no site Doity e as aulas acontecem entre 15 e 31 de março, em ambiente virtual com a participação dos professores Ailton Pinheiro, Alessandra Novaes, Dayane Sena, Marcelo Lima e Mel Campos.

(Divulgação)

Maira Azevedo, a Tia Má, está jogando um bolão nas redes sociais

Equilíbrio & sensatez

A jornalista Maíra Azevedo, a Tia Má, tem agitado as manhãs dos seus mais de 1 milhão de seguidores no Instagram com suas lives diárias fazendo reflexões importantes sobre as mais diversas questões tendo como pano de fundo os acontecimentos do BBB21. Com suas análises equilibradas e pontos de vista sensatos, a baiana tem aproveitado as “tretas” dos participantes para discutir questões relevantes como racismo, por exemplo. Sem papas na língua, mas segura e muito bem humorada, a baiana tem prestado um importante serviço aos seus seguidores com seus posicionamentos bem fundamentados. De quebra, ela ainda, vez por outra, premia seus admiradores com a entrada ao vivo – sempre por acaso – de artistas, ativistas e outros pensadores brasileiros. Está imperdível!