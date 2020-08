Editorial de moda: renovação e respiro nos pequenos momentos do cotidiano

A longa quarenta que todos estamos vivendo instiga a imaginação, altera nossos humores e cria uma verdadeira montanha russa emocional. Porém, é tempo de respeitar nossos sentimentos, ouvir nossas incertezas, mas também de buscar escapes criativos, e até se divertir, para sobreviver a tudo isso. Não é tarefa fácil. Entretanto, quando se gosta de usar a moda como meio de expressão e se pode contar com a ajuda de amigos, o resultado surpreende e inspira. Foi o que aconteceu com o produtor cultural e modelo soteropolitano Lucas Vilas (@braziliansweetheart), nesse ensaio batizado Moods da Quarentena, concebido com exclusividade para o Correio, direto de Tulum, México, onde Lucas mora. Ele reuniu seus companheiros de isolamento, o fotógrafo e filmmaker Tomas Auksas (@Auksas) e o estilista Enrique Gonzalez da marca ERG (@Egrbyegr,) - que assina o quimono animal print da primeira imagem - para criar um editorial retratando os diversos humores que podemos viver dentro da mesma casa. A ideia é ser um convite para exercitar o que já cantou Gil “o melhor lugar do mundo é aqui e agora”.

Quem é Lucas?

O idealizador desse ensaio é produtor cultural e modelo e trabalha no Lifesaving Conversations, projeto humanitário da organização internacional Liberatum (Liberatum.org), e cujo objetivo é arrecadar fundos para associações no combate à fome no Brasil e no mundo. No seu dia-a-dia, costuma ter uma série de conversas poderosas sobre a vida nestes tempos desafiadores e questões importantes que afetam a humanidade. Frente a frente ficam líderes internacionais, artistas, transformadores sociais, e do outro vozes que muitas vezes não são ouvidas, de funcionários da linha de frente, professores, ativistas de direitos humanos, refugiados e heróis da vida real. Foi através dessa vivência e por conhecer uma dura realidade que teve a ideia de proporcionar um escapismo atráves de uma experimentação fashion.

1 Beleza em dia Uma pausa para se observar e valorizar. O tempo pode estar em suspenso, mas nos cuidar é sempre necessário. Uma renovação para o dia pode surgir simplesmente do ato de passar um creme hidratante no rosto e manter o ritmo mais vagaroso.



2 Respiro necessário Se o ócio bater à porta, o melhor é convidá-lo para uma brincadeira. Lucas fugiu para o quintal e buscou o contato com a natureza. Mas pode ser o ato de regar as plantas do apartamento, mudá-las de local, banhá-las com o sol que vem da janela.



3 Para extravasar As festas presenciais estão suspensas (para os conscientes), mas a vontade de dançar não tem como abolir. Por isso, que tal colocar aquele look arrasador e requebrar o corpo em lives com os amigos? A telas luminosas dos celulares, tablets e computador diminuem as distâncias. É o que temos agora!