Editorial propõe qual persona fashion você gostaria de encarnar após imunização

O ano começou com uma injeção de esperança: a chegada da vacina. E inevitavelmente várias conjecturas despontam na nossa mente. Quando vamos poder tirar aquele vestido de festa do armário? Ou encarnar aquela montação para encontrar com os amigos? A resposta a gente não sabe ainda, mas não custa sonhar. As redes sociais entraram na onda dos memes, trazendo um pouco de leveza nesse momento sério, o que acaba sendo uma válvula de escape. Nesse editorial criamos cenas que desejamos que ganhe as ruas muito em breve! Escolha qual persona você vai querer encarnar depois de ser imunizada.

A Artsy urbana

Ama fotografar um grafitti ? Não perde uma exposição de arte contemporânea? Com certeza você tem alma artística e seu look para ser perfeito precisa ser uma criação única e pessoal, como essa produção que leva a assinatura do artista e estilista Vivão (@vivao_project).



A última romântica

Sair de casa usando algo com tons candy, ou com aquele toque vintage é sua cara? Afinal de contas o príncipe pode estar ali na esquina, né? Não adianta negar, você é romântica. Aqui está seu look ideal, leve e transparente, vai espalhar amor no ar.



Sobrenome balada

Cair na dança com os amigos ao som das suas músicas pop preferidas. Esse é o seu programa ideal? Sua persona fashion é a baladeira que usa muito metalizado, flat com plataforma e volume nos tops. Te encontro na pista de dança algum dia.



Ficha técnica:

Fotos: Gabriel Alencar (@gabral_ftx)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Modelo: Letícia Le Carre (@leticialecarre)

Argolas: Brincos Magnética (@brincos_magnetica)

Roupas: Abx Contempo (@abxcontempo); Da Betty (@brechodabetty); Vivão Project (@vivao_project)