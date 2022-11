Ednilson Sacramento lança três livros na Flipelô; conheça obras

A FLIPELÔ (Festa Literária Internacional do Pelourinho) de 2022 sedia o lançamento das obras do jornalista e consultor em audiodescrição Ednilson Sacramento intituladas “Pauta Eficiente: Como Abordar a Deficiência na Imprensa”, “Casa de Ferreiro, Espeto de Pau - Provérbios e Seus Possíveis Significados” e “Rock Baiano: História de Uma Cultura Subterrânea".

O evento ocorre nesta quarta-feira (2), a partir das 13h, no Terreiro de Jesus, próximo à faculdade de Medicina da Bahia e faz parte do Núcleo de Acessibilidade Cultural da FLIPELÔ.

O ato será iniciado com uma roda de conversa para apresentar ao público o conteúdo de cada livro. Ednilson, que é deficiente visual, relata que as criações das obras ocorreram em “circunstâncias próprias, a partir de inspirações”.

Um dos destaques dos lançamentos está o livro “Pauta Eficiente: Como Abordar a Deficiência na Imprensa”, tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do comunicador para a obtenção do diploma em Jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. O título escrito pelo jornalista tem a intenção de ser uma espécie de manual para “comunicadores e comunicadoras se apropriarem da melhor maneira para representar pessoas com deficiência na mídia”.

A obra “Rock Baiano”, desenvolvida durante o processo de perda de visão de Ednilson, aborda a história de bandas baianas, dando ênfase para grupos de punk rock. A FLIPELÔ marca ainda a segunda edição publicada da obra nas versões física e digital, sendo o último formato disponibilizado na plataforma Clube de Autores.

O título “Casa de Ferreiro, Espeto de Pau” é a junção de mais de 350 provérbios populares, coletados por Ednilson através de ditados populares que ouvia de seus antepassados. O projeto contou com o auxílio da Lei Aldir Blanc para ser concluído.

“O lançamentos desses três títulos em uma feira como a FLIPELÔ alavanca a disseminação de informações (...) evitando uma representação negativa da pessoa com deficiência, impedindo o uso de nomenclaturas e terminologias que já caíram em desuso e que não contribuem para uma abordagem atualizada da questão da pessoa com deficiência. (...) A minha sensação é de contentamento em poder levar minhas obras para outros públicos. Sinto que estou dando um retorno a sociedade de tudo aquilo que eu aprendi na universidade e nos trabalhos que faço”, enfatiza Ednilson.

Ednilson Sacramento é natural de São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, no recôncavo baiano. O jornalista, que perdeu a visão há mais de 20 anos em decorrência do agravamento de uma retinose pigmentar, trabalha no ramo da audiodescrição desde 2010, sendo a sua atividade mais recente no Museu de Arte Moderna da Bahia