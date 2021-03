Edson, da dupla com Hudson, testa positivo para covid-19 e é internado

O sertanejo Edson, que faz dupla com Hudson, foi diagnosticado com covid-19, informou sua assessoria de imprensa nesta sexta-feira (5). Por conta de seu quadro, ele está internado no hospital particular Santa Ignês, na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Edson começou a sentir sintomas leves da doença ainda em casa, onde começou o tratamento. Porém, o quadro evoluiu e ele acabou indo ao hospital para acompanhar melhor os cuidados com o novo coronavírus. Ainda de acordo com a assessoria do cantor, o quadro de saúde dele está estável.

Edson, de 46 anos, é casado com a apresentadora e influencer Deia Cypri. Os dois são pais de Bella, de 1 ano e 9 meses.