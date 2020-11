Eduardo Barroca deixa o Vitória para comandar o Botafogo

No futebol brasileiro, os treinadores costumam ficar pouco tempo no cargo quando não conseguem fazer o time render. O Vitória viveu situação diferente. Quem agiu rápido foi o próprio técnico. Eduardo Barroca estava mantido no posto mesmo após nove jogos e apenas um triunfo, mas já não é o comandante do Leão. Por opção, ele trocou Salvador pelo Rio de Janeiro ao aceitar proposta do Botafogo.

O clube carioca anunciou a contratação do técnico no site oficial do clube às 10h08 desta sexta-feira (27) enquanto Barroca ainda comandava normalmente o treino na Toca do Leão. A atividade rubro-negra acabou por volta das 10h40.

"O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Gomes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado", dizia um trecho da nota publicada pelo Botafogo.

O aproveitamento rubro-negro com Barroca no comando foi de apenas 29,62%. Em nove jogos, foram três derrotas, cinco empates e apenas um triunfo.

Ele deixa o Vitória na 16ª colocação, com 26 pontos. O rubro-negro recebe o CRB no sábado (28), às 18h30, no Barradão. A distância para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. Primeiro time do grupo de degolados, o Náutico soma 21 e aparece em 17º lugar. A diferença para o G4 é de mais do que o dobro. O Juventude tem 37 pontos e é o 4º colocado.

Confira a nota oficial divulgada pelo Vitória:

O técnico Eduardo Barroca comunicou ao presidente Paulo Carneiro, nesta sexta-feira (27), que recebeu proposta para voltar a trabalhar no Botafogo e irá retornar ao clube carioca. Com isso, ele se desliga do Vitória, e o time contra o CRB, sábado (28), será comandado pelo técnico do sub-20, Rodrigo Chagas.

A direção rubro-negra já se movimenta no sentido de definir a contratação de um substituto para Eduardo Barroca.

O Vitória agradece a dedicação e o comprometimento de Barroca durante o período que esteve à frente da equipe, desejando sucesso ao técnico no novo clube.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Botafogo:

O Botafogo de Futebol e Regatas comunica que o técnico Ramón Díaz e toda a sua equipe de auxiliares estão de saída do Clube. Lamentavelmente, em função do quadro de saúde do treinador argentino, que agora tem alta prevista para a partir do dia 7/12, o Clube entende que não pode mais esperar.

O Botafogo confia no pleno restabelecimento da saúde de Ramón Díaz, agradecendo a ele e seus auxiliares Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Jorge Pidal, Damián Paz e Juan Nicolás Rommannazi pelo período em que estiveram no Clube.

O Departamento de Futebol Profissional informa que Eduardo Barroca é o novo técnico da equipe. O profissional retorna ao Botafogo após passagem na equipe principal, em 2019, e um trabalho reconhecido por conquistas importantes nas categorias de base. Barroca chega acompanhado por Felipe Lucena (auxiliar técnico) e Anderson Nunes (preparador físico). O novo comandante inicia as atividades neste sábado.