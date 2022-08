Eduardo e Carlos Bolsonaro terão que indenizar Jean Wyllys por fake news

Filhos do presidente da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) foram condenados a indenizar o ex-deputado Jean Wyllys em R$ 20 mil por danos morais. A decisão é da Justiça do Rio de Jaiiero, que fora acionada em 2020, após os irmãos compartilharem um vídeo que ligava o ex-deputado a Adélio Bispo, autor da facada dada no presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2018.

A decisão é de 4 de agosto e foi assinada pelo juiz Juarez Fernandes Cardoso. O magistrado pontua que Eduardo e Carlos não demonstraram a “veracidade” das informações compartilhadas.

“Os réus não se limitaram à crítica política e, nem mesmo, demonstraram a veracidade de suas acusações. Verifica-se que os réus publicaram entrevista com o intuito de caluniar o autor, sugerindo estar ele associado ao crime de tentativa de homicídio do presidente da República”, explica.

Carlos e Eduardo também serão obrigados a apagar os vídeos com as informações inverídicas publicadas no Twitter.

Antes dos irmãos, outras pessoas foram condenadas pelo compartilhamento do conteúdo, como blogueiro Oswaldo Eustáquio e do militante bolsonarista Luciano Mergulhador.