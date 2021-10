Eduardo fala em 'alívio' após fim de jejuns: 'A gente está dando a vida'

Cria da base do Vitória, Eduardo foi o responsável por marcar o gol sobre o Sampaio Corrêa, que garantiu o resultado de 1x0 e encerrou dois jejuns da equipe na Série B - de sete rodadas sem vencer, e seis sem balançar as redes. Nesta sexta-feira (15), o meia se mostrou aliviado com o resultado.

Em entrevista coletiva, o jogador falou sobre a felicidade em ajudar o clube pelo qual torce. A vitória, embora não tenha sido suficiente para tirar a equipe da zona de rebaixamento, deu um respiro e recolocou o time na briga.

"Sentimento de alívio. A gente sabe da pressão que vem vivendo, que é um momento difícil. A gente está dando a vida. Se for o caso de dar a vida para ficar na Série B, pode ter certeza de que a gente vai dar. Principalmente a gente que é cria a casa, da Toca. A gente já virou torcedor do clube, estamos dando o nosso máximo. Pode ter certeza que a gente vai sair dessa situação", disse Eduardo.

"É uma felicidade imensa para mim, que sou cria da casa, que sou um torcedor também. Sei do momento difícil que a gente vem passando, mas a gente está lutando com todas as forças para permanecer na Série B (...) Isso dá uma confiança para a gente para vencer as próximas partidas e sair dessa situação", completou.