Eduardo Leite, do PSDB, é eleito governador do Rio Grande do Sul

Eduardo Leite, do PSDB, será governador do Rio Grande do Sul por mais 4 anos. Ele venceu a disputa contra Onyx Lorenzoni (PL) por 57% contra 43%.

Leite chegou a dizer que não pretendia disputar a reeleição, mas voltou atrás. Ele quase ficou fora do segundo turno, com a disputa contra Edegar Prietto decidida por 2 mil votos.

Onyx ficou na frente na ocasião, mas tomou a virada no segundo turno.

Eduardo chegou a abrir mão do cargo de governador para disputar as eleições presidenciais, mas não foi a escolha do PSDB para o pleito.