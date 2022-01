Eduardo Leite, governador do RS, publica primeira foto com namorado: 'muito amor'

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou o primeiro registro com o namorado, o médico pediatra Thalis Bolzan, 29 anos. A foto foi carregada no feed da conta pessoa do político no Instagram.

“Um 2022 de muito amor no coração de todos!”, escreveu o tucano na legenda da publicação com o companheiro. A imagem é do Réveillon.

A imagem também foi publicada pelo namorado. “Obrigado pelo bem que você faz a mim e ao mundo. Feliz Ano Novo. Amo você”.

Leite falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual em entrevista para o "Conversa com Bial", que foi ao ar em 1 de julho de 2021. Ele disse ser gay. "Eu sou gay. E sou um governador gay, e não um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos não foi um negro presidente, foi um presidente negro. E tenho orgulho disso", comentou à época.