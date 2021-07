Eduardo Leite visita ACM Neto de olho em 2022: “vim me apresentar para os baianos”

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite admitiu que sua visita ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto tem relação com pretensões políticas para 2022. “Vim me apresentar para os baianos, mostrar aquilo que fizemos no Rio Grande do Sul, como fizemos e o nosso jeito de fazer política”, disse em entrevista coletiva realizada na sede da Associação Bahiana de Supermercados (Abase), onde logo depois ocorreu um encontro com filiados do PSDB local.

No dia 21 de novembro, Leite vai disputar as prévias do seu partido que vão definir o pré-candidato para a eleição presidencial de 2022. Até o momento, ele concorre com o também governador de São Paulo João Dória, o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador Arthur Virgílio (AM). “A capacidade política e de gestão de cada um já é testada e conhecida. O que o partido precisa discutir é a capacidade eleitoral, que não é apenas do candidato. Precisa ser entendido o contexto eleitoral e o que o cidadão tá procurando para o futuro”, argumentou.

Para viabilizar sua candidatura, ele tem conversado com lideranças políticas dentro e fora do seu partido, como é o caso de ACM Neto, que é o presidente nacional do Democratas (DEM). A reunião entre os dois aconteceu ontem (17) à noite, no Corredor da Vitória. “É o momento se conversar, se aproximar. A conversa com Neto foi boa, longa, mas nada se define nesse momento”, afirmou o governador, que disparou elogios ao político baiano.

“Tenho uma proximidade com ele, que é uma referência com sua capacidade política aliada a técnica de gestão. Sua eleição se deu com expressão de votos. Ele tem boa intenção de votos nas pesquisas para o governo do estado. Isso é comprovação da sua capacidade. Sem dúvidas nenhuma, o PSDB tem toda disposição de ajudar ACM Neto nesse processo para a Bahia”, disse.

Eduardo Leite durante entrevista coletiva (Foto: Daniel Aloisio/CORREIO)

* Com orientações do editor Jairo Costa Junior.