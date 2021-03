Eduardo Moscovis está em 'Norma', peça que será exibida online

A peça de teatro Norma, com Eduardo Moscovis e Ana Lúcia Torre, será apresentada hoje, às 20h, gratuitamente, no canal da Fred Soares Produções no YouTube. O espetáculo integra a mostra digital Catálogo Brasileiro de Teatro Online, que tem outras peças neste fim de semana. Norma é a história de uma mulher reprimida e conservadora que acaba de chegar ao seu novo apartamento. Renato, seu vizinho, é um homossexual solitário.

Em meio às diferenças, os dois compartilham sentimentos como perda, abandono e reconciliação. A montagem foi exibida entre 2002 e 2006 e retornou no ano passado em versão digital. Tônio Carvalho, que também assina a direção, divide a autoria do texto com Dora Castellar. Tônio Carvalho diz que o espetáculo nasceu de um engano, ao ligar para um número errado e se surpreender com a amargura da mulher do outro lado da linha.

Amanhã, é a vez de #comprovendotrocoamor, que mistura teatro, performance, música e audiovisual. Luiz Antônio Sena Jr. conta histórias de amor a partir de sua própria biografia, apresentada através de cartas e mensagens de whatsapp lidas por ele mesmo. Também são exibidos fotos e vídeos. Há canções de Gal Costa, Djavan, Milton Nascimento, Geraldo Azevedo, Alcione, além de composições de Luiz Antônio. Silva, Mahmundi e Lagum também estão na trilha. Anderson Danttas, Filipe Mimoso, Ridson Reis e Roquildes Junior são os músicos participantes.

No domingo, a poesia é a atração da noite, com Tá Tudo Treta e a Poesia Rege. O espetáculo é um depoimento de uma companhia de teatro sobre os dias atuais - a vida presente, os homens e mulheres falam sobre a pandemia e o isolamento. Serão discutidas as potências e os limites das artes em tempos em que a morte assume o protagonismo.

O Catálogo Brasileiro de Teatro é uma realização da Fred Soares Produções e conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia via Lei Aldir Blanc.

PROGRAMAÇÃO

Sexta, 5

20h Norma

Sábado, 6

20h #comprovendotrocoamor

Domingo, 7

20h Tá Tudo Treta e a Poesia Rege

Exibição gratuita: Canal Fred Soares Produções, no Youtube