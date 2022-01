Eduardo projeta reencontro com Rodrigo Chagas no Baianão

A terceira rodada do Campeonato Baiano marcará um reencontro. No sábado (29), às 16h, o Vitória enfrenta a Jacuipense, no Barradão. Na beira no campo estará Rodrigo Chagas. Ídolo e ex-técnico do Leão da Barra, ele agora comanda o Leão do Sisal. Apesar do jogo ser disputado no estádio rubro-negro, o mando de campo é da equipe do interior.

"A gente sabe da dificuldade que vai encontrar, da qualidade da equipe adversária. Eles têm ótimo treinador, que é o professor Rodrigo, que passou por aqui. Vamos nos preparar bem durante a semana para fazer uma excelente partida e sair com resultado positivo", projetou o meia Eduardo.

Autor do gol que garantiu o triunfo por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus, domingo (23) passado, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, Eduardo foi treinado por Rodrigo Chagas nas categorias de base e também no time profissional, quando o técnico assumiu o comando da equipe principal entre o final de 2020 e junho de 2021.

A dificuldade prevista por Eduardo é baseada nos resultados. Após o empate em 1x1 com a Juazeirense na estreia do estadual e o triunfo diante do Barcelona de Ilhéus, o Vitória tem quatro pontos e ocupa a 4ª colocação. A Jacuipense vem de dois triunfos seguidos, soma seis pontos e só está na vice-liderança porque o líder Atlético de Alagoinhas leva a melhor no saldo de gols (5 contra 4).

Após se reapresentar na tarde de segunda-feira (24), o elenco do Vitória ganhou folga nesta terça (25) e dará continuidade à preparação para o jogo contra a Jacuipense na quarta (26) pela manhã, quando volta a treinar na Toca do Leão.