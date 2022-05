Eduardo reforça o Vitória contra o Volta Redonda na Série C

O Vitória já tem um reforço certo para o jogo contra o Volta Redonda, domingo (5), às 16h, no Barradão. Após cumprir suspensão por ter levado três cartões amarelos, o meia Eduardo está novamente à disposição do técnico Fabiano Soares para o confronto que marca a 9ª rodada da Série C do Brasileiro. Com 10 pontos, o rubro-negro é o 12º colocado na tabela de classificação.

Eduardo ficou fora do triunfo por 1x0 contra o Campinense, no último sábado (28), no estádio Amigão, em Campina Grande. Ele foi substituído por outro prata da casa, o também meia Alan Pedro. O zagueiro Danilo Cardoso foi o autor do gol da vitória, que fez o Leão subir quatro posições na tabela, se distanciar da zona de rebaixamento e já vislumbrar o G8, grupo dos oito melhores colocados que avançam à próxima fase para brigar pelo acesso.

A diferença para o Altos, primeiro time dentro do Z4, é de quatro pontos, e para o Manaus, 8º colocado, é de apenas dois. O elenco rubro-negro se reapresenta na tarde desta segunda-feira (30), quando inicia a série de seis treinamentos previstos como preparativos para o jogo contra o Volta Redonda.