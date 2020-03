Efeito Coronavírus: Festival de Lençóis é adiado para outubro

Cidades do interior da Bahia já estão adiando ou cancelando eventos por causa do Novo Coronavírus. O Festival de Lençois, que ocorreria de 30 de abril a 02 de maio, na cidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, foi transferido para o período de 09 a 12 de outubro.

O comunicado oficial foi feito pela Pau Viola Cultura e Entretenimento e a Eco Show Produções, em consonância com a Prefeitura Municipal de Lençóis. A decisão segue as recomendações governamentais em adiar eventos com grandes públicos.

“Estamos fazendo a nossa parte em prevenir a disseminação do novo coronavírus, adiando o maior festival do interior da Bahia. Em 19 anos de evento, a Pau Viola sempre se preocupou pelo conforto e a segurança da população local e de milhares de turistas que se deslocam para Lençóis”, comenta Paula Resende, diretora da Pau Viola.

A 20ª edição do Festival de Lençóis deverá manter a mesma programação prevista inicialmente. A sua realização está baseada na fomentação da cultura, sustentabilidade e fortalecimento da cidadania através das artes e práticas do turismo cultural.

Com um público diário estimado em 10 mil pessoas, as edições anteriores reuniram artistas locais e consagrados, como Rita Maria, Gilberto Gil, Gal Costa, Lenine, Ana Carolina, Luís Melodia, Flávio Venturini, Adriana Calcanhoto, Elza Soares, Nando Reis, Vanessa da Mata, Mart´nália, Lazzo, Ju Moraes, Russo Passapusso e Baile do Bem (Sandra de Sá, Serjão Loroza e Negra Li).