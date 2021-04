Ela cresceu: Suri, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, faz 15 anos

Suri Cruise, filha de Tom Cruise e Katie Holmes, completou 15 anos de idade no domingo (18) e foi fotografada passeando pelas ruas de Nova York, nos Estados Unidos, com um grupo de amigos. A jovem recebeu flores pela data especial.

Suri e Katie são vistas com frequência pelas ruas da cidade, onde moram, principalmente fazendo compras. A atriz de 42 anos e o ator de 58 foram casados de 2006 a 2012. Em 2019, a imprensa internacional afirmou que Tom não considerava Suri sua filha.

Segundo o site US Weekly, Samantha Domingo, que é ex-membro da Cientologia, afirmou que, de fato, ele é proibido de ter qualquer relacionamento com a garota por ela não ser filiada à religião. Ainda de acordo com ela, o único encontro que eles tiveram e foram flagrados juntos, em meados de 2013, pode ter sido apenas por aparências.



Suri Cruise com 15 anos (reprodução) Aos 4 anos, a menina foi vista na rua com sapatos de salto (reprodução) Tom Cruise e Katie Holmes posaram na capa da Vanity Fair com menina ainda bebê (reprodução/Vanity Fair)