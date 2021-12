‘Ela está fora de si’, rebate Fernando após Maiara anunciar fim de namoro e traição

O cantor Fernando Zor comentou, neste sábado (25), a crise em seu relacionamento com a cantora sertaneja Maiara. Nesta sexta (24), ela anunciou o término do namoro e sugeriu que havia sido traída pelo companheiro. Em entrevista ao colunista Léo Dias, Zor negou veementemente a traição. Ele alegou que a cantora “está fora de si” e que teria caído “na pilha” da hater.

Zor alegou que, após um show em Guarapava, foram a um bar em que tinha música ao vivo. “Nós fizemos um show na cidade. Terminou o show, o show foi cedo. Como a gente perdeu o voo, em Curitiba, o voo passou para as 5h da manhã. Com isso, fui a um barzinho, inclusive com casais de amigos, o local foi enchendo … e, assim, as pessoas pediam pra tirar foto e eu, assim, normal, conversando com todo mundo, como eu sempre faço. Sempre, sempre fiz isso! Eu não nego foto pra ninguém. E aí a Maiara cai nas pilhas de hate”, avaliou.

Segundo o cantor, Maiara deixou de falar com ele há dois dias. Antes disso, antes de uma viagem, ela teria enviado para ele um “eu te amo” por mensagem. O falo de ele ter respondido com um emoji de coração, segundo Zor, teria sido interpretado pela então namorada como “frieza”.

“Ela me bloqueou de tudo! Ela me bloqueou! Eu falei com a Maraisa, e a Maraisa não me respondeu. Eu falei: ‘cunhada, o que está acontecendo?’ Isso não é legal…’ mas ela não responde. Ela (Maiara) tá naquele momento “dela”, fora de si, e não adianta, eu não quero ficar falando, retrucando, porque é muita coisa, sabe? É duro! Porque não aconteceu nada, nada!”, contou.

Nas redes sociais, Maiara gravou uma série de stories para desabafar sobre uma traição que teria sofrido do cantor sertanejo durante um show que ele fez na quinta-feira (23), no Paraná.

"Boa noite pra você que ganhou um par de chifre no Natal. Era tudo o que eu precisava pra encerrar o ano com chave de ouro. Marília Mendonça, eu deveria ter te escutado. Responsabilidade zero! Nunca é tarde né, gente", escreveu Maiara nas imagens em que aparecia fazendo o cabelo e ouvindo uma música de Marília Mendonça.