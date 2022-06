‘Ela já fala que é cantora ’, diz mãe de menina que viralizou com canto lírico

A Laura Gabrielly Araújo, de 5 anos, chamou a atenção de internautas por vídeos onde ela apareceu cantando de forma lírica. A mãe da menina, a professora Anna Paula Teixeira, contou ao g1 que desde o sucesso, a família não parou de receber ligações.

“Ela é muito alegre, comunicativa, amorosa. Você vê pelo jeitinho dela falando. Ela é muito carinhosa. Ela gosta de falar, de cantar para as pessoas. Ela já fala para as pessoas que é cantora”, afirmou a professora em entrevista ao g1.

“Eu fiquei feliz, porque eu já conhecia o jeito dela”, disse Anna, orgulhosa da menina que já foi vista 2 milhões de vezes apenas em um dos muitos vídeos postados no Twitter.

Depois de A Baleia, a lenda da Laura mandou o hino Cidade Maravilhosa. pic.twitter.com/XgnTPvXbuU — Tiago Coelho (@tiagocoelh) June 6, 2022 MANOS KKKKKKKKK A LAULA DA BALHEIA pic.twitter.com/7d6qE2BreC — Preta (@pretademaiss) June 7, 2022

O vídeo que chamou mais atenção foi o da menina cantando "A Baleia", ao lado de colegas da mesma idade, no palco do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Antes da apresentação, a menina só cantava para os mais próximos e em vídeos feitos para uso doméstico.

“Ela começou a cantar sem ter nada. Aí ela me mostrou: ‘Mãe, olha como eu canto’. E eu achei diferente. A gente começou a filmar e fazer vídeos para a família mesmo”, contou.