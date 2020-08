Élber lembra gol sobre São Paulo e acredita em triunfo no Morumbi

Nas últimas vezes em que Bahia e São Paulo se enfrentaram, a torcida do tricolor baiano teve mais motivos para sorrir. No ano passado, as duas equipes mediram forças quatro vezes e o Esquadrão não foi derrotado em nenhuma delas. Pelo contrário.

Enquanto no Brasileirão as equipes empataram sem gols nos dois confrontos, na Copa do Brasil o Bahia levou a melhor. Venceu tanto no Morumbi quanto na Fonte Nova e eliminou o rival nas oitavas de final do torneio.

Nesta quinta-feira (20), Bahia e São Paulo voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi. O local que traz boas recordações para o atacante Élber. Foi dele o gol do triunfo por 1x0 na temporada passada. Agora, o camisa 7 espera repetir o bom desempenho, mas prega atenção ao time de Fernando Diniz.

"É uma equipe muito qualificada, só o nome São Paulo fala por si só, um grande clube do Brasil. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe deles vem de um momento complicado, mas está só no início do campeonato e a gente tem que tomar o maior cuidado possível. Temos que colocar a bola no chão, fazer o nosso futebol, explorar os defeitos deles e fazer um grande jogo. Eu espero repetir o último jogo que a gente teve lá, com gol, com triunfo para que a gente possa dar sequência nesses ótimos resultados que a gente vem tendo", analisou o atacante.

Esse ano, o Bahia iniciou bem a Série A do Campeonato Brasileiro. O tricolor venceu os dois jogos que fez em casa, contra Coritiba e Bragantino, e segue com 100% de aproveitamento na competição. É essa boa fase que o time quer manter no Morumbi.

Para Élber, pela característica do São Paulo de sair para o jogo, o duelo contra o Bahia tem tudo para ser uma grande partida.Ele diz, no entanto, que a equipe precisa colocar em prática o que vem trabalhando durante os treinos na Cidade Tricolor.

"É uma equipe que gosta de ter a bola, assim como o Bahia, são dois níveis técnicos muito qualificados, muito iguais. Acho que vai ser um jogo bonito de se ver. Temos que fazer o nosso jogo, independente do campo temos que mostrar a força do Bahia, atacar do início ao fim, fazer as triangulações como a gente vem fazendo nos treinos para fazer um jogo organizado e sair com os três pontos", disse.