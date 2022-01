Ele foi selecionado para o 'BBB', desistiu no hotel e deixou Boninho maluco

Todos os anos milhões de brasileiros anônimos se inscrevem para o Big Brother Brasil em busca de fama, dinheiro e todas as benesses que eles podem prover. No fim, apenas alguns pouco surtudos têm a chance de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Em 2015, Rogério Alves, hoje com 52 anos, foi um desses.

Ele passou por todas as seleções, gravou o material, foi para o hotel onde o pré-confinamento é feito e o anúncio com sua participação foi exibido na TV Globo. No entanto, poucos dias antes de finalmente estrear no programa, o pernambucano comunicou a produção que estava desistindo BBB.

"Isso provocou um grande alvoroço na minha vida — e na da produção", conta ele em entrevista ao Splash.

"O tanto de pessoas que entenderam a minha escolha, como de muitos que não aceitaram. Como alguém poderia abrir mão do que, a priori, parecia ser uma grande oportunidade? Se eu me arrependo de não ter participado? No fundo, no fundo, sim, porque hoje eu poderia ser rico e famoso. Porém, eu aceito que foi a escolha possível que fiz na época e disso eu não me arrependo", afirma.

Como tudo começou

Rogério nem se inscreveu para participar do BBB. Ele foi encontrado por um "olheiro", como são chamados os produtores da Globo que escolhem perfis interessantes para o reality show. Após a indicação, ele passou por outras fases do processo seletivo. O fotógrafo lembra que tentaram convencê-lo a permanecer no programa, mas ele já tinha tomado a sua decisão.

"Tentaram [convencê-lo para não desistir], foi bem intensa a prosa, mas eu estava muito determinado", diz. "Queriam que eu continuasse porque me dei bem no jogo de câmeras e entrevistas. Era um cara diferenciado, vi habilidades que fariam a diferença no jogo", explica. "Lamentaram muito a minha decisão."

A Globo não esperava a desistência de um participante àquela altura do campeonato. As chamadas dos participantes já eram veiculadas na programação e a produção substituiu Rogério pelo teólogo Marco Marcon, que entrou no "BBB 15" sem passar pelo hotel e com informações privilegiadas.

A desistência

Rogério começou a refletir se realmente gostaria de entrar após cinco dias no hotel. Além do medo da exposição, caiu a ficha de que ele teria dificuldades com a alimentação.

"Percebi o quanto eu não tinha autonomia alimentar para me virar sozinho pois na época eu não sabia cozinhar. Não só por ser vegano. Sabia que não teria tratamento diferenciado para as minhas escolhas alimentares no programa. Foi quando eu resolvi desistir de participar", afirma.