Elefante-marinho é resgatado após encalhar em ilha no extremo-sul da Bahia

Um elefante-marinho da espécie Mirounga leonina foi resgatado na ilha de Barra Velha, em Nova Viçosa, no extremo-sul da Bahia. O animal foi encontrado por moradores da região na segunda-feira (14) e levado para a base do Instituto Orca.

O Projeto Baleia Jubarte e o Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA) foram acionados para levar o animal para uma base de estabilização do Instituto Orca, onde terá todos os cuidados necessários para retornar a sua vida livre na natureza.

Junto com a comunidade, as equipes do Projeto Baleia Jubarte e do IMA carregaram o animal. Ao chegar na praia, os profissionais notaram que o elefante-marinho estava apático e apresentando ferimentos no corpo e na boca. Os moradores locais ficaram resfriando o corpo do animal e fizeram uma pequena cabana de palha de coqueiro pra protegê-lo do sol.

A coordenadora do Programa de Resgate do Instituto Baleia Jubarte, Adriana Colosio, informou que o animal possui um comprimento de 1,85 m e peso de 62 kg e que ele será estabilizado, com hidratação, alimentação e tratamento médico.

"Já colhemos material biológico pra fazer exames laboratoriais. Depois que ele ganhar peso e estiver melhor, vamos transportá-lo com apoio do Inema para o Centro de Reabilitação do Instituto dos Mamíferos Aquáticos (IMA), em Salvador", explicou a coordenadora.

Os profissionais vão preparar o elefante-marinho para uma soltura, caso ele esteja livre de patógenos e em condições de sobreviver sozinho.