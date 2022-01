Elefante mata mulher e bebê pisoteados no Zimbábue

Uma mulher e seu bebê de três meses foram pisoteados até a morte por um elefante no sudeste do Zimbábue, segundo informou um porta-voz dos parques nacionais nesta terça-feira (04).

A mulher de 23 anos levou seu bebê para visitar parentes em uma comunidade vizinha no dia de Ano Novo e estava voltando para casa, na zona rural de Chipinge, quando encontrou uma manada de elefantes.

"Um elefante então a atacou de repente e a matou no local junto com seu bebê", disse o porta-voz da Autoridade de Gestão de Parques e Vida Selvagem do Zimbábue (Zimparks), Tinashe Farawo, à AFP.

O conflito entre humanos e animais selvagens têm preocupado o país africano. Somente entre janeiro e outubro do ano passado, 40 pessoas foram mortas, aponta o Zimparks. Uma das principais causas associadas a estes incidentes é o forte crescimento populacional nas regiões remotas do do Zimbábue.