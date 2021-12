Eleição estadual: Neto lidera disputa com 47% das intenções de votos

Uma pesquisa do Instituto datAcerta, que foi divulgada nesta sexta-feira pelo portal Política Livre aponta a liderança isolada do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato do DEM ao governo da Bahia, ACM Neto, na disputa pelo Palácio de Ondina em 2022. O pré-candidato aparece com 47% da intenções de voto. No mesmo levantamento, o senador Jaques Wagner (PT) surge com 19%.

Ainda neste cenário estimulado, Otto Alencar (PSD), João Leão (PP), João Roma (Republicanos) e Marcelo Nilo (PSB) aparecem com 1%. Raíssa Soares (Patriota) e Hilton Coelho (PSOL) têm 0%. Os indecisos ou os que não sabem em quem votar são 18% e brancos e nulos chegam a 11%.

No cenário espontâneo, ACM Neto também lidera, com 17% das intenções de voto, mas neste caso é seguido por Rui Costa (PT), que está em seu segundo mandato, com 9%, e Jaques Wagner (PT), com 3%; “Candidato do PT” tem 1%. Os indecisos somam 65%; brancos e nulos, 5%. Os demais candidatos que figuraram na espontânea não saíram de zero ponto percentual na espontânea.

Num cenário em que são apresentados apenas os nomes de ACM Neto e Jaques Wagner, o democrata venceria a disputa com 49% das intenções de voto e o petista teria 21%. Os votos brancos e nulos seriam 12%; indecisos/não sabem, 18%. A pesquisa eleitoral foi realizada de forma presencial com 1002 eleitores maiores de 16 anos, entre os dias 3 e 8 de dezembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiabilidade do levantamento é de 95%.