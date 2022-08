Eleição na Bahia tem nova rodada de pesquisas de institutos barrados na Justiça

Após ter uma nova pesquisa sobre a sucessão estadual impugnada pela Justiça devido a irregularidades no método utilizado para medir as intenções de voto do eleitorado baiano, o Instituto Opnus registrou outro questionário no sistema do TSE, na tentativa de escapar da decisão judicial. No último dia 29, a desembargadora eleitoral Arali Maciel Duarte concedeu liminar a pedido da União Brasil e suspendeu a divulgação dos resultados da sondagem da Opnus, encomendada pela Salvador FM, emissora controlada pelo superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, filho do ex-deputado Marcos Medrado e aliado de primeira hora do governador Rui Costa (PT).

Fora da ordem

“Realmente, não se verifica indicação de fonte pública dos dados utilizados, em afronta ao art. 2º, IV, da Resolução TSE nº 23.600/19, o que guarda aptidão para macular a confiabilidade da pesquisa, já que dados estatísticos devem ter matrizes oficiais, cuja fidedignidade é presumida”, destacou a magistrada em sua decisão.

Pontas soltas

Além da ausência de fonte pública de dados, os advogados da União Brasil detectaram mais duas fragilidades na pesquisa da Opnus. A primeira foi a discrepância entre a quantidade de entrevistados e a população das mesorregiões da Bahia. O que, em tese, pode distorcer a amostra. Por fim, os representantes jurídicos do partido destacaram também a falta de registro do estatístico responsável pela sondagem no conselho regional da categoria. Antes, o levantamento de dados da Opnus estava a cargo de uma ex-assessora parlamentar do deputado petista Zé Neto, Lorena Maurícia Neris Silva.

Nova artimanha

Instituto que também sofreu problemas na Justiça por utilizar formato de enquete digital para divulgar pesquisa sobre a corrida pelo governo baiano, a Atlasintel registrou mais uma sondagem, com data de publicação prevista para o próximo dia 5. Dessa vez, os questionários da Atlasintel trazem artifícios que podem servir para induzir respostas dos eleitores. Nos cenários para governador, os nomes dos candidatos são associados aos respectivos partidos, prática fora do padrão usual. De modo contrário, os presidenciáveis não foram ligados às suas siglas.

Cara fechada

Auxiliares diretos do governador relataram uma piora substancial no humor do petista. Nas últimas semanas, afirmaram, Rui Costa anda mais irritado e ríspido do que nunca. Com isso, a equipe que atua no gabinete da Governadoria criou um rodízio para falar com ele e alternar quem levará a bronca do dia. A zanga de Rui é tanta, confidenciaram as mesmas fontes, que se repete até em pautas positivas.

Terceira fila

Dos estados do Nordeste, a Bahia é o terceiro em número de candidaturas registradas, com 49, aponta o balanço disponibilizado pelo TSE em sua plataforma digital. Ao todo, são 40 para deputado estadual e seis a federal. Senador, primeiro e segundo suplentes somam um, cada. Maranhão (93) e Pernambuco (62) lideram a fila.