Eleição para presidente do Vitória é adiada para não chocar com jogo da Série C

O Vitória divulgou, nesta quarta-feira (24), através da sua Comissão Eleitoral, o adiamento em uma semana da eleição para presidente do Conselho Diretor, bem como dos presidentes e vices do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.

O motivo da mudança é que a data escolhida inicialmente, 10 de setembro, choca com o jogo entre Vitória e ABC, em Natal, pela quarta rodada do quadrangular da Série C. A nova data da eleição é 17 de setembro, também um sábado.

A divulgação da tabela da competição foi feita pela CBF na semana passada, após a escolha original da data da eleição rubro-negra.

Na mesma resolução em que informou o adiamento da eleição, a Comissão Eleitoral informa também que estão mantidos “todos os termos do edital, inclusive o calendário eleitoral, alterando exclusivamente a data do pleito”.

Isso significa que o prazo para registro das chapas segue o mesmo, dia 29 de agosto. As candidaturas registradas serão divulgadas pelo Vitória no dia seguinte, e a última publicação dos sócios aptos a votarem será no dia 8 de setembro.

Até o momento, há sete pré-candidatos à presidência do clube. Esse número deve baixar porque cada um precisa ter pelo menos 108 assinaturas de sócios para validar a chapa. Atualmente no cargo, Fábio Mota é pré-candidato à reeleição.

Apesar da eleição em setembro, o próximo presidente rubro-negro assumirá na segunda quinzena de dezembro, de acordo com o estatuto do clube, para o triênio 2023-2025.