Eleições 2020: um resumo do que já ocorreu na campanha em Salvador

Talvez você não tenha se dado conta, mas já estamos na reta final da campanha eleitoral. Daqui a menos de um mês, no dia 15 de novembro, vamos saber quem é o novo prefeito ou prefeita de Salvador - ou quem vai para o 2º turno do pleito.

O fato é que o tempo tem passado voando: já faz 22 dias que a campanha começou, e muita coisa aconteceu desde então. Se você andou meio ausente nesse período e quer se atualizar, esse podcast traz um resumão da corrida eleitoral.

Trazemos a estratégia adotada por cada candidato à Prefeitura de Salvador, como tem sido a propaganda na TV, qual o cenário apontado pelas pesquisas, como foi o debate e as principais propostas apresentadas por cada um.

Também falamos sobre a nota técnica da Sesab proibindo aglomerações nas campanhas na capital e no interior do estado, e como cada candidato tem se adaptado a essa nova realidade.

E não se esqueça: nessa segunda-feira (19) o CORREIO inicia a sua série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. As lives serão transmitidas no Instagram, YouTube e Facebook do jornal.

O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO.

É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser

