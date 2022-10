Eleições 2022: você sabe quanto ganha o presidente do Brasil?

Apesar dos benefícios a que todo presidente da República tem direito, o salário bruto do próximo mandatário do Executivo brasileiro é de cerca de R$ 30.094 no mês, de acordo com dados do Portal da Transparência.

Com os descontos, o valor fica pouco maior que R$ 24 mil, o que coloca o presidente entre o 1% da população mais bem paga do Brasil.

O salário do chefe de Estado brasileiro, no entanto, está entre os cinco menos bem remunerados do G-20. Joe Biden, por exemplo, recebe cerca de R$ 160 mil por mês. Na América Latina, o valor bruto fica acima do da Argentina, de R$ 29 mil mensais.

Benefícios

Além do salário bruto, o servidor público recebe as gratificações natalinas, corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês ou fração superior a 15 dias de exercício no respectivo ano. No caso do presidente, Bolsonaro recebeu, por conta da gratificação, em junho, 15.467,35 reais a mais.

Além disso, o mandatário tem duas moradias em Brasília e plano de saúde, e o do cartão corporativo.

Com o cartão, o presidente banca despesas como sua alimentação, a gasolina da frota, cuidados com a moradia oficial e os gastos em viagens. Como um cartão de crédito bancado com impostos, o benefício não tem transparência nas despesas.

Por mês, Bolsonaro gasta uma média de R$ 875 mil só com o cartão, e colocou sigilo de cem anos sobre a fatura dele. Uma investigação do Tribunal de Contas da União mostrou que ele gastou quase R$ 100 mil por mês em comida.