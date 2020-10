Eleições: Qual a necessidade do seu bairro? Envie seu vídeo para o CORREIO

A política é um dos canais para a mudança dos rumos das cidades e as eleições municipais já se aproximam. Quais são as necessidades do lugar em que você vive? Falta transporte, saneamento básico, uma pracinha, incentivo às atividades culturais?

O jornal CORREIO quer ouvir a opinião de moradores dos 170 bairros de Salvador - representados nas 19 zonas eleitorais - e, por isso, lançou o projeto Vozes da Comunidade, que recebe até 9 de outubro vídeos com relatos das situações de cada local.

Os leitores podem enviar seus conteúdos de até 1 minuto para o telefone WhatsApp (71) 98757-9445 ou para o email redacao@correio24horas.com.br. As colaborações enviadas serão publicadas entre os meses de outubro e novembro nas redes sociais do jornal.

Chefe de reportagem do CORREIO e responsável pela criação do projeto de cobertura das eleições, Jorge Gauthier explica que a grande diferença dessa proposta do Vozes da Comunidade é que estas demandas dos moradores serão levadas diretamente para os candidatos à prefeitura de Salvador.

“A gente não vai só mostrar os vídeos, nós vamos atrás dos candidatos para que eles respondam, também em vídeo, e se comprometam a ouvir as demandas, indicando o que os eleitores podem esperar de suas proposições caso sejam eleitos”, conta.

A editora-chefe Linda Bezerra ressalta que o veículo fará essa ponte, levando dúvidas e demandas da população aos postulantes a cargos públicos. "O jornal tem um amplo diálogo com a comunidade da Bahia e de Salvador. E nas eleições a gente verificou uma oportunidade ímpar para estreitar esse laço. Vamos fazer essa intermetiação. Isso é Jornalismo cidadão, algo muito conveniente para o período eleitoral", destaca.