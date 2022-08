Eleições: quer ver uma urna eletrônica por dentro e saber como ela funciona?

Para ajudar o eleitor a conhecer a versão da urna eletrônica que será utilizada nas eleições deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou uma série de vídeos em seu canal no YouTube. A medida é mais uma adotada pela Corte para garantir ao eleitoral brasileiro a segurança e credibilidade do equipamento.

As publicações mostram a urna por dentro e por fora, além de explicar como funciona cada uma de suas partes, como a bateria, a impressora interna do a placa mãe, o painel de votação propriamente dito, as mídias internas e as etapas de segurança.

A série conta com sete episódios, e explica também como funciona o terminal do mesário, utilizado para acompanhar a votação nas cabines. O equipamento fica a aproximadamente três metros do terminal de votação e permite ao humano acompanhar o status do equipamento, como, por exemplo, se está conectado a energia elétrica, se o eleitor, realmente, está votando ou qualquer eventualidade.

Vale destacar que não há possibilidade de o mesário obter informações sobre o candidato ou candidata escolhido pelo eleitor. O terminal do mesário, assim como as urnas eletrônicas, não possui conexão com a internet.

Ao ser ligada, a própria urna eletrônica avalia se os dispositivo denominados BIOS são os autênticos da Justiça Eleitoral. Confirmada essa etapa, o equipamento passa a verificar a autenticidade de um sistema chamado carregador e do sistema operacional, desenvolvido também pelo TSE. As assinaturas eletrônicas são as principais barreiras de segurança das urnas, o que permite a identificação de qualquer arquivo que tenha sido eventualmente alterado, mesmo que minimamente.

Para as Eleições 2022 a Justiça Eleitoral irá disponibilizar mais de 577 mil urnas, sendo 225 mil do novo modelo.

Assista a série completa:

1 – Como é a nova urna eletrônica

2 – Como funciona a urna eletrônica

3 – Como é a urna eletrônica por dentro

4 – Como funciona o teclado da urna eletrônica

5 – Como é o terminal do mesário na urna eletrônica

6 – Como funcionam os programas da urna eletrônica

7 – A urna eletrônica é segura