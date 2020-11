Eleito prefeito do Rio, Eduardo Paes comemora triunfo sobre 'radicalismo'

Com 87,96% das seções apuradas, o candidato do DEM à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes, está eleito com 64,41% dos votos. Em segundo lugar, ficou o candidato à reeleição Marcelo Crivella, do Republicanos, com 35,59% dos votos.

Após a confirmação da vitória, neste domingo (29), ele fez o primeiro discurso no retorno ao comando do município.

Segundo Paes, a vitória representa o fim de um "radicalismo" contra a política e os políticos. "Foi uma vitória da política. Passamos os últimos anos radicalizando a política brasileira. O resultado desses quadros de extremos, de muito ódio, de muita divisão, não fez bem a nenhum de nós cariocas e brasileiros", afirmou, em discurso no Hotel Nacional, em São Conrado, Zona Sul da cidade, ao lado do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, seu colega de partido. As informações são do jornal Extra.

"Celebro, comemoro e cumprimento prefeitos eleitos hoje. Há uma demonstração de confiança naqueles que se expõem e estão sob os holofotes da vida pública. Precisamos falar, dialogar com as pessoas. Não podemos ficar com esse sentimento ruim. E o Rio quer ser vanguarda nisso: vamos conversar com todo mundo", complementou.

Nas redes sociais, ele postou uma foto comemorando o resultado. "Obrigado, meu Rio!"