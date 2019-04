Eleitores de 281 cidades terão de fazer a biometria ainda este ano

Eleitores de 281 cidades baianas (confira a lista aqui) devem ficar atentos ao novo e último ciclo da biometria no estado. Já a partir de 13 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) dará início à convocação oficial para que mais de 2,9 milhões de cidadãos realizem o recadastramento biométrico.

O cronograma definido pelo órgão prevê que o processo deverá ser concluído em todos os municípios participantes antes das Eleições Municipais de 2020.

De acordo com o TRE-BA, o próximo ciclo da biometria envolverá todas as 108 zonas eleitorais do estado que ainda não concluíram o procedimento, sendo o período com maior número de cidades a serem biometrizadas.

O desafio, conforme o presidente do TRE-BA, desembargador Jatahy Júnior, é atender os municípios mais distantes. Para isso, o cronograma considerou as características de cada cidade, com prazo mais longo para aquelas que possuem, atualmente, menos de 60% do eleitorado biometrizado.

A última fase da biometria terá como prioridade o agendamento pelo site e telefone. A abertura do serviço ocorre no próximo dia 6 de maio. O endereço na internet, número da central de atendimento e locais onde funcionarão as unidades para agendamento presencial ainda não foram divulgados pelo Tribunal.

Essa última fase da biometria na Bahia deve envolver cerca de 2,9 milhões de eleitores - cerca de 30% do total dos eleitores da Bahia. Atualmente, dos mais de 10 milhões de eleitores do estado, 7,5 milhões já possuem o cadastro biométrico junto à Justiça Eleitoral.

Confira aqui as cidades participantes do último ciclo da biometria.