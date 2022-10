Eleitores, seções e gastos de partidos: veja todos os números das eleições na Bahia

Neste domingo (30), milhões de baianos voltam às suas seções eleitorais para escolher quem os representará no Palácio de Ondina, em Salvador, como governador, e no Palácio do Planalto, em Brasília, como presidente. Diferente do primeiro turno, ao invés de cinco candidatos, a colinha - se é que ainda vai ser necessária - agora terá apenas dois.

Porém, esse não é o único número sobre as eleições no estado, longe disso. De acordo com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é possível saber quantos processos já são acumulados por aqui, quanto os partidos tiveram de receita, quanto gastaram e até o que vem de recursos públicos nesses valores, centavo por centavo.

Não acredita? A gente mostra. Na Bahia, o total de receitas acumulado foi de R$ 467.829.075,18. Desses, R$ 437.102.167,11 (93,43%) vieram de recursos públicos. Ou seja, oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O restante, R$ 30.726.908,07 (6,57%), saiu do bolso de pessoas físicas ou dos próprios candidatos.

Quando assunto são as despesas pagas no processo eleitoral, os valores totais chegam a R$ 317.519.231,98 em território baiano. Sendo que, desses, R$ 299.896.375,40 (94,45%) saíram dos cofres públicos e R$ 17.622.856,58 (5,55%) dos privados.

Em relação aos processos eleitorais, que correm por registro de candidatura, prestação de contas eleitorais, direitos de respostas e outras razões, já estão acumulado 4.456 pautas. Dessas, 1.833 (41,14%) estão tramitando e 2.623 (58,86%) já foram baixadas.

Confira na íntegra o painel das eleições na Bahia do CORREIO:

SOBRE OS ELEITORES

Comparecimento/Abstenção:

11.291.528 baianos aptos

8.882.781 compareceram (78,67%)

2.408.747 não compareceram (21,33%)

Biometria

9.962.524 dos aptos têm biometria (88,23%)

1.329.004 dos aptos não têm biometria (11,77%)

Gênero

Feminino 5.927.765 (52,50%)

Masculino 5.363.087 (47,50%)

Não informado 676 (0,01 %)

Faixas etárias com mais votantes:

35 a 39 anos com 1.234.393 (10,93%)

40 a 44 anos com 1.225.308 (10,85%)

25 a 29 anos com 1.150.604 (10,19%)

Eleitores com nome social:

2.694

Escolaridade:

Médio completo: 2.992.827 (26,51%)

Fundamental incompleto: 2.572.168 (22,78%)

Médio incompleto: 1.709.287 (15,14%)

Lê e escreve: 1.472.813 (13,04%)

Superior completo: 877.356 (7,77%)

Analfabeto: 773.700 (6,85%)

Fundamental completo: 475.837 (4,21%)

Superior incompleto: 416.241 (3,69%)

Não informado: 1.299 (0,01%)

Eleitoras e eleitores com deficiência: 62.772

Outras: 27.354 (38,9%)

Locomoção: 19.942 (28,36%)

Visual: 11.565 (16,45%)

Auditiva: 7.324 (10,41%)

Exercício do voto: 4.140 (5,89%)

SOBRE A ESTRUTURA

Quantidade de zonas eleitorais: 199

Quantidade de locais de votação 9.312

Quantidade de seções eleitorais 36.847

Quantidade de urnas eletrônicas: 39.000

Transferência temporária de eleitor: 667.566

Votos em trânsito 332.547

SOBRE OS MESÁRIOS

Convocadas e convocados: 1.888.282

Comparecimentos: 1.843.790 (97,64%)

Ausências: 44.492 (2,36%)

Feminino: 1.286.515 (68,26%)

Masculino: 598.140 (31,74 %)

SOBRE OS PARTIDOS

Total de receitas: R$ 467.829.075,18

Recursos públicos: R$ 437.102.167,11 (93,43%)

Recursos privados: R$ 30.726.908,07 (6,57%)

Total de despesas pagas: R$ 317.519.231,98

Recursos públicos: R$ 299.896.375,40 (94,45%)

Recursos privados: R$ 17.622.856,58 (5,55%)

SOBRE OS PROCESSOS

Quantitativo de processos autuados: 4.456

Tramitando: 1.833 (41,14%)

Baixados: 2.623 (58,86%)