Elenco do Afro Fashion Day realiza último ensaio antes de desfile

Transformado em passarela, o caminho de búzios desenhado no chão do Terreiro de Jesus, em Salvador, ultrapassou os limites da praça e, com a modelo Leideane Oliveira, 25 anos, chegou até as páginas da revista de moda Vogue. Ela, que sempre sonhou em modelar, encontrou a oportunidade de realizar esse sonho no Afro Fashion Day (AFD).

Antes de ser escolhida, em 2018, para participar do evento através da categoria de bairros, campanhas publicitárias e eventos de moda eram distantes. Hoje, cinco anos depois, tem no currículo participações em programas de TV, imagem em outdoors, além de prêmios em concursos de beleza.

"E continuo seguindo por esse caminho, fazendo fotos, trabalhos por todo estado e chegando cada vez mais perto de uma carreira internacional. Depois do Afro eu busquei me especializar muito mais e é incrível viver disso", conta a modelo.

Leideane Oliveira (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Ao lado de outros 65 modelos, ela se prepara para retornar à passarela que a revelou, na oitava edição do AFD. No entanto, a familiaridade com o evento, conforme admite, não reduz a ansiedade, já que ele sempre se renova. Novidades estas que todos puderam ter um gostinho nessa sexta-feira (18), durante o ensaio para o evento deste sábado (19).

Teve desfile pela passarela, que este ano terá o dobro do tamanho, tomando toda a praça do Terreiro de Jesus; apresentação de ensaio do grupo capoeirista Golfinho, que fará uma intervenção cultural durante o desfile; e passagem de som, o que já atraiu dezenas de curiosos que circulavam pelo Centro Histórico, durante a tarde e início da noite.

Foi para ajudar outros modelos a viverem disso que Jonas Bueno, 29 anos, inscreveu alguns dos modelos que integravam a sua agência comunitária Focus Model na seleção de bairros do AFD, pela região de Plataforma. Mas o que ele não imaginava é que também passaria na seletiva, e colherá bons frutos.

Jonas Bueno (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Agora, além de agenciador e modelo, ele também é produtor, e conseguiu montar seu próprio desfile alguns anos depois da visibilidade que recebeu no Afro Fashion Day. "Não apenas para mim, mas para o projeto como um todo, que algo social é muito importante para a minha comunidade e os que desejam viver esse sonho" afirma

Pela quinta vez no AFD, afirma se sentir ainda mais realizado pela familiaridade com o tema deste ano: a capoeira. Destaque do desfile, ela estará representada em vários elementos desta edição, desde a decoração até os looks usados pelos modelos.

Expectativa

Enquanto Rejane Santos, 26 anos, desfilava na passarela do Afro Fashion Day, em 2019, o modelo Denilson Evangelista, 23 anos, acompanhava cada passo com atenção para se aprimorar e poder ocupar aquele mesmo espaço um dia.

Rejane Santos (Foto: Marina Silva/CORREIO

Depois de quatro anos tentando - sem desistir, apesar dos nãos - o momento finalmente chegou. "E agora eu percebo que foi no tempo certo. Hoje eu estou mais preparado para viver isso e tudo que estiver atrás das portas que se abrirão daqui para frente", afirma o estreante.

A modelo Alexia Bairon já passou por algumas delas, como o São Paulo Fashion Week, passarelas internacionais e campanhas publicitárias, mas por motivos pessoais, precisou pausar a carreira. Na busca por uma retomada, espera encontrar no Afro Fashion Day, novas oportunidades.

Alexia Bairon (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Estar aqui hoje tem sido surpreendente para mim, porque a gente não acredita que essas coisas são possíveis depois dos 40, e muito menos para uma retomada. A ansiedade está a mil, mas a felicidade por essa oportunidade tem sido maior. Se eu já cheguei até aqui, é possível ir ainda mais longe do que já fui um dia", anseia a modelo.

O clima não está diferente para o jogador de vôlei de praia e agora modelo, Iuri Lima, 23 anos. Com uma carreira de apenas um ano, ele venceu o concurso Beleza Black e não vê a hora de desfilar pela primeira vez no AFD.

Iuri Lima (Foto: Marina Silva/CORREIO)

"Não era uma coisa que eu acreditava, confesso, mas a cada degrau que fui passando, essa ideia foi mudando. Agora, no Afro Fashion a chance de ir para fora será ainda maior. Eu não pretendo parar por aqui, e esse desfile será um fator importante para isso", almeja IurI.

CASTING AFD 2022

ONE MODELS - Simone Costa, Ingrid Ramos, Marcele Joana, Ivana Pires, Fernanda Vitória, Raissa Santos, Júlia Vitória, Luane Santana, Norildes José, Kauane Santos, Naiara Arcuri, Ednei William, Cawan Victor, Caio Bouças, Akin, Fábio Filho, Raone Oliveira e Yuri Ferreira.

RAÍ MODELS - Larissa Telles, Raquel Cavalcante e Lara Sofia

40 GRAUS - Paula Borges, Tarcila Araújo, Raira Costa, Felupz, Maykon Jesus e Alefe Santos

HOME MODEL - Karol Silva, Bruna Sanches, ngela Vieira e Amissão

ID MGT - Alexia Bairon, Mar Ribeiro, Daniel Amorim e Mateus Corrêa

BI PRODUÇÕES - Oda Taylor, Maria Clara, Rejane Santos, Leideane Oliveira, Caíque Santos e Carlos Gabriel

MODEL CLUB - Thayná Cruz, Brendha Cristina, Yasmin Santos, Ana Beatriz, Camile Anjos, Caíque Santos, Roque Augusto, Adilson Machado e Alan Macedo

JOVENS PERIFÉRICOS - Helen Miller e Patrícia Garcez

LV MODELS - Ananda Santos

FOCUS MODEL - Jonas Bueno

X TREME MODELS - Boanerges

VOGA MODELS - Gabriel Sabback



PJT MODELS - Wayla Lopes, Elizabeth Ribeiro, Pedro Damasceno, Rafael Borges, Mateus Souza e Denilson Cerqueira

SELETIVAS DE BAIRROS – Pedro Santos, Felipe Apóstolo, Aelson Santos, Maiara Silva, Daiara Santos, Monique Reis, Giselle Cristine, Rosângela Morais, Werbert Jesus e Denilson Evangelista.

CONVIDADOS - Xaê França, Cleyton Santos e Nininha Problemática.

SERVIÇO

11h - Expo Mulher

Local: Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho

18h - Desfile Afro Fashion Day

Local: Terreiro de Jesus, no Centro Histórico



