Elenco do Vitória começa preparação para jogo da Copa do Brasil

Após vencer o Treze por 3x1, domingo (4), pela Copa do Nordeste, o Vitória vira a chave e se concentra na Copa do Brasil. O rubro-negro enfrenta o Rio Branco-ES, quarta-feira (7), às 19h, no Barradão, em jogo único válido pela segunda fase do torneio nacional. Quem vencer, avança na competição. Se o duelo terminar empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O elenco rubro-negro se reapresentou na Toca do Leão na manhã desta segunda-feira (5). Após exame para detecção de covid-19, os jogadores foram divididos em dois grupos. Quem atuou contra o Treze por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo.

Os demais participaram de um treino de transição em campo reduzido ministrado pelo assistente Ricardo Amadeu, com auxílio de Flávio Tanajura.Os atletas também aprimoraram cobrança de pênaltis. As atividades foram acompanhadas pelo técnico Rodrigo Chagas, que comanda na terça-feira (6) pela manhã o último treino preparatório para o jogo contra o Rio Branco-ES.

Guilherme Rend, Eduardo e Fernando Neto correram em volta dos campos. Já Wesley seguiu na transição com o preparador físico Rodrigo Santana. Os quatro se recuperam de lesões.